Петра Квитова не без труда стартовала в Санкт-Петербурге.

(3) Петра Квитова - Алисон ван Эйтванк - 7:6(1), 1:6, 6:2
По ходу стартовой партии Петра Квитова дважды проигрывала с брейком, но каждый раз отыгрывала отставание. В одном из этих случаев чешской теннисистке даже пришлось мешать сопернице подавать на победу в сете, но Квитова справилась. С боями Петра дотянула до тай-брейке, но уже на нем включила максимальные обороты и отдала сопернице на нем всего 1 розыгрыш.
Но вот во втором сете у Квитовой случился настоящий спад. В тяжелейшей борьбе Петра оставила за собой стартовый гейм партии на приеме, при этом взять его Квитовой удалось лишь с седьмого брейк-поинта. После этого ван Эйтванк сумела отвесить Петре скрытую баранку. Алисон уверенно брала собственные подачи, но вот брейки давались ей не так уж и просто. Первый успех на приеме бельгийская теннисистка оформила с восьмого брейк-поинта. Второй - с четвертого. Разве что под конец сета Квитова уже совсем расклеилась и отдала свою подачу без борьбы.
Проблемы Петры, казалось бы, стали совсем серьезными в начале третьей партии, когда чешская теннисистка снова упустила собственную подачу. Но Квитова таки перевернула ход поединка. Чешская теннисистка смогла ответить сразу тремя брейками и оформить достаточно непростую победу в стартовом матче на турнире в Санкт-Петербурге.
На стадии 1/4 финала Петра Квитова теперь сыграет с победительницей матча между Донной Векич и Екатериной Александровой.
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