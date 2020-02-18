Сын Бйорна Борга дебютировал в ATP-туре. На старте Челленджера в Бергамо Лео потерпел разгромное поражение.

Сын легендарного шведского теннисиста Бйорна Борга - Лео - неудачно дебютировал в ATP-туре. 16-ти летний спортсмен, не имеющий на данный момент профессионального рейтинга, на старте челленджера в Бергамо разгромно уступил представителю Тайваня Чжуньсиню Цзэну, занимающему 301-ю строчку в мужской классификации. За весь поединок Борг-младший взял всего 4 гейма. Встреча продолжалась лишь немногим более 45 минут игрового времени.
(Q) Чжуньсинь Цзэн - (WC) Лео Борг - 6:3, 6:1
На данный момент лучшим достижением Лео Борга остается 89-я строчка юниорского рейтинга, на которую он поднимался в начале текущего сезона.
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