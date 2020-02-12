Катерина Бондаренко проигрывает на старте соревнований в Хуахине.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть стадию стартового раунда соревнований в Хуахине. В первом круге Катерина в двух партиях уступила 5-й ракетке турнира представительнице Польши Магде Линетт, занимающей 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. В обоих партиях встречи события развивались по одному и тому же сценарию. Линетт вырывалась вперед сразу с двумя брейками, Бондаренко-младшая одну упущенную подачу отыгрывала, но быстро позволяла Магде восстановить комфортный перевес в счете. На победу в поединке Магда Линетт потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(5) Магда Линетт - Катерина Бондаренко - 6:2, 6:2
Во втором раунде соревнований в Хуахине Магда Линетт сыграет с представительницей Китая Шуай Пэн.
Отметим, что в эти минуты свой стартовый матч в Хуахине проводит еще одна украинская теннисистка Элина Свитолина, которая является лидером посева турнира.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий