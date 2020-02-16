Магда Линетт выигрывает соревнования в Хуахине.

Польская теннисистка Магда Линетт становится триумфатором турнира в Хуахине, на котором она была посеяна под 5-м номером. В титульном матче соревнований Магда в двух партиях разобралась с представительницей Швейцарии Леони Кунг, занимающей 283-ю строчку текущего мирового рейтинга и начинавшей борьбу в Таиланде ещё с сита квалификации. Линетт весь финальный поединок полностью доминировала на корте, трижды отличилась на приёме и удержала все собственные подачи. На победу во встрече Магда Линетт потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.
(5) Магда Линетт - (Q) Леони Кунг - 6:3, 6:2
Для Магды Линетт титул в Хуахине становится вторым в карьере на уровне WTA. Дебютный трофей польская теннисистка взяла в прошлом году в Бронксе.
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