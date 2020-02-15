Магда Линетт становится первой финалисткой турнира в Хуахине.

Польская теннисистка Магда Линетт, получившая на турнире в Хуахине 5-й номер посева, пробивается в титульный матч соревнований. В полуфинальном матче Магда в двух партиях справилась с представительницей Румынии Патрисией Марией Тиг, занимающей 105-ю строчку текущего мирового рейтинга. По ходу стартового сета Линетт уступала с брейком - 3:5, но сумела оставить за собой сразу 4 гейма подряд. Во втором отрезке матча Магда добилась успеха с минимальным перевесом. На победу в матче Магда Линетт потратила около 1 часа и 35 минут игрового времени.
(5) Магда Линетт - Патрисия Мария Тиг - 7:5, 6:4
В финале турнира в Хуахине Магда Линетт сыграет с победительницей второго полуфинала между Нао Хибино и Леони Кунг.
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