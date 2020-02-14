Магда Линетт становится полуфиналисткой турнира в Хуахине.

Польская теннисистка Магда Линетт, получившая на соревнованиях в Хуахине 5-й номер посева, пробивается в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Магда в трех партиях обыграла китаянку Сю Ван, занимающую 134-ю строчку текущего мирового рейтинга. Магда неважно вошла в матч и проиграла стартовый отрезок поединка, но сумела захватить инициативу и уверенно оставить за собой два последующих сета встречи. На победу в противостоянии Линетт потратила чуть менее двух часов игрового времени.
(5) Магда Линетт - Сю Ван - 2:6, 6:3, 6:3
За выход в финал турнира в Хуахине Магда Линетт теперь поспорит с румынской теннисисткой Патрисией Марией Тиг.
Напомним, сегодня свой четвертьфинальный матч в Хуахине проведет украинская теннисистка Элина Свитолина. 1-й ракетке турнира предстоит сыграть против японки Нао Хибино.
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