вторник, 25 февраля 2020 г.

Илья Марченко вырывает победу на старте Челленджера во Франции.

Украинский теннисист Илья Марченко с тяжелейшей победы начинает выступления на соревнованиях категории Челленджер во французском городе По. В матче первого круга Илья в трех сетах переиграл немца Матиаса Бахингера, занимающего 266-ю строчку текущего мирового рейтинга. Марченко проиграл стартовый сет, уступал с брейком по ходу второй партии, но перевел ее на тай-брейк. По ходу тая украинец отыграл 3 матч-болла у соперника и оставил его за собой со счетом 12:10. Ну а в решающем отрезке встречи уже самому Илье удалось оформить единственный брейк. На победу в матче Илья Марченко потратил около 2 часов и 20 минут игрового времени.


По, Франция
ATP Challenger
1-й раунд

 Илья Марченко - Матиас Бахингер - 3:6, 7:6(10), 6:4

Во втором раунде соревнований в По Илья Марченко сыграет с аргентинским теннисистом Марко Трунгельитти.

Напомним, что на прошлой неделе Илья Марченко добрался до финала Челленджера в Бергамо, но титульный матч отменили из-за вспышки коронавируса в Италии.

Сегодня же в По свой стартовый матч на Челленджере проиграл Сергей Стаховский. Украинец потерпел третье подряд поражение в туре.

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о 13:34
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