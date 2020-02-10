понедельник, 10 февраля 2020 г.

Илья Марченко вышел во второй раунд Челленджера в Шербуре и прервал серию из четырех подряд пораджений.

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на соревнованиях категории Челленджер во французском Шербуре. В матче первого круга Илья в двух партиях переиграл немца Матса Мораинга, занимающего 225-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов встречи Марченко сумел по разу отличиться на приеме и удержать все собственные подачи. На победу в противостоянии Илья Марченко потратил чуть более часа игрового времени.


Илья Марченко - Матс Мораинг - 6:3, 6:4

Таким образом Илья Марченко прервал серию из четырех поражений и одержал первую победу в текущем сезоне.

Во втором раунде турнира в Шербуре украинский теннисист сыграет с 5-м номером посева Кентеном Гали.

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о 13:36
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