среда, 19 февраля 2020 г.

Илья Марченко выходит в третий раунд Челленджера в Бергамо.

Украинский теннисист Илья Марченко достаточно уверенно преодолел стадию второго круга соревнований категории Челленджер в Бергамо. В двух партиях Илья переиграл 8-ю ракетку турнира Хироки Морию из Японии, занимающего 212-ю строчку текущего мирового рейтинга. Марченко вполне мог добиться полностью разгромной победы, но при счете 6:1, 5:2 не сумел с первой попытки подать на матч. Мория один брейк по ходу второго сета в последний момент отыграл, но полностью выровнять ситуацию на корте так и не сумел. На победу в матче Илье Марченко понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


Илья Марченко - (8) Хироки Мория - 6:1, 6:4

За выход в четвертьфинал Челленджера в Бергамо Илья Марченко поспорит с победителем матча Роман Сафиуллин - Садио Думбия.

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о 14:14
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