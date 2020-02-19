Илья Марченко выходит в третий раунд Челленджера в Бергамо.

Украинский теннисист Илья Марченко достаточно уверенно преодолел стадию второго круга соревнований категории Челленджер в Бергамо. В двух партиях Илья переиграл 8-ю ракетку турнира Хироки Морию из Японии, занимающего 212-ю строчку текущего мирового рейтинга. Марченко вполне мог добиться полностью разгромной победы, но при счете 6:1, 5:2 не сумел с первой попытки подать на матч. Мория один брейк по ходу второго сета в последний момент отыграл, но полностью выровнять ситуацию на корте так и не сумел. На победу в матче Илье Марченко понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
Илья Марченко - (8) Хироки Мория - 6:1, 6:4
За выход в четвертьфинал Челленджера в Бергамо Илья Марченко поспорит с победителем матча Роман Сафиуллин - Садио Думбия.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий