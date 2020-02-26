Илья Марченко добился еще одной волевой победы на Челленджере во Франции.

Украинский теннисист Илья Марченко пробивается в третий раунд соревнований категории Челленджер во французском городе По. На стадии второго круга Илья в трех сетах переиграл 11-ю ракетку турнира аргентинца Марко Трунгельити, занимающего 197-ю строчку текущего мирового рейтинга. Марченко просто провалил стартовый сет и позволил сопернику повести с брейком по ходу второй партии. Но настоящий перелом встречи украинец организовал уже в тот момент, когда Марко вышел подавать на матч. Два брейка во второй партии и еще два успеха на приеме в решающем сете позволили Марченко оформить итоговую победу.
По, Франция
ATP Challenger
2-й раунд
Илья Марченко - (11) Марко Трунгельити - 2:6, 7:5, 6:1
Отметим, что на старте турнира в По Илья Марченко был вынужден и вовсе спасаться с матч-боллов у соперника
.
За выход в четвертьфинал соревнований Илья Марченко поспорит с обидчиком еще одного украинского теннисиста Сергея Стаховского
- россиянином Теймуразом Габашвили.
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