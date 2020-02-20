Илья Марченко на отказе соперника выходит в 1/4 финала Челленджера в Бергамо.

Украинский теннисист Илья Марченко пробивается в четвертьфинал соревнований категории Челлнеджер в Бергамо. На стадии третьего раунда турнира Илья переиграл россиянина Романа Сафиуллина, получившего на Челлнджере 12-й номер посева и занимающего 174-ю строчку текущего мирового рейтинга. По ходу стартовой партии теннисисты дважды обменялись брейками, но в концовке сета ключевой успех на приеме оформил именно Марченко. После проигранного первого отрезка встречи Сафиуллин принял решение отказаться от продолжения борьбы. Спортсмены провели на корте чуть более 50 минут игрового времени.
Илья Марченко - (12) Роман Сафиуллин - 7:5, ret
В четвертьфинале Челленджера в Бергамо Илья Марченко сыграет с победителем матча между французом Баптисте Крепатте и представителем Польши Даниэлем Михальски.
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