Даниил Медведев собрался после провального первого сета и обыграл Янника Синнера в Марселе.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 российский теннисист Даниил Медведев не без труда преодолел стартовый для себя второй раунд. В трех партиях Даниил переиграл итальянца Янника Синнера, занимающего на данный момент 69-ю строчку мирового рейтинга. Медведев потерпел разгромное поражение в стартовом сете, но полностью перевернул ход встречи и в двух последующих игровых отрезках отдал сопернику всего 3 гейма. На победу в матче Даниил Медведев потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(1) Даниил Медведев - Янник Синнер - 1:6, 6:1, 6:2
Теперь в четвертьфинале соревнований в Марселе Даниил Медведев сыграет против местного теннисиста Жиля Симона.
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