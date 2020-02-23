Элизе Мертенс разгромно выигрывает стартовый матч в Дохе.

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс удачно стартовала на соревнованиях категории WTA Premier в катарской Дохе. В матче первого круга Элизе попросту разгромила китаянку Цзянь Ван, занимающую 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Мертенс отдала сопернице всего 3 гейма. На победу в матче Элизе Мертенс понадобилось около 1 часа и 5 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
1-й раунд
(16) Элизе Мертенс - Цзянь Ван - 6:1, 6:2
Во втором круге турнира в Дохе Элизе Мертенс сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и Юлией Путинцевой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий