воскресенье, 23 февраля 2020 г.

Элизе Мертенс разгромно выигрывает стартовый матч в Дохе.

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс удачно стартовала на соревнованиях категории WTA Premier в катарской Дохе. В матче первого круга Элизе попросту разгромила китаянку Цзянь Ван, занимающую 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Мертенс отдала сопернице всего 3 гейма. На победу в матче Элизе Мертенс понадобилось около 1 часа и 5 минут игрового времени.


Доха, Катар
WTA Premier 
1-й раунд

 (16) Элизе Мертенс - Цзянь Ван - 6:1, 6:2

 Во втором круге турнира в Дохе Элизе Мертенс сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и Юлией Путинцевой.

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о 14:39
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