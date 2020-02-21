пятница, 21 февраля 2020 г.

Леся Цуренко потерпела поражение на старте квалификации турнира в Дохе.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть даже стартовый раунд соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В первом круге отбора Леся в трех сетах уступила 16-й ракетке предварительного раунда турнира Гретье Миннен из Бельгии, занимающей 106-ю строчку текущего мирового рейтинга. Цуренко смогла оставить за собой стартовую партию встречи и даже вела с брейком по ходу второго отрезка матча, но позволила сопернице переломить ход поединка. На победу в матче Гретье Миннен потратила около 1 часа и 50 минут игрового времени.


Доха, Катар, квалификация
1-й раунд 

 (16) Гретье Миннен - Леся Цуренко - 3:6, 6:4, 6:1

Цуренко значительно лучше соперницы вошла в игру. Пока Миннен прибивалась к корту, Лесе удалось быстро отличиться на приеме и подтвердить брейк несколькими выигранными на собственной подаче геймами. Вполне могла украинская теннисистка и второй брейк оформить, но Гретье отыгралась с двойного брейк-поинта. В дальнейшем до самого завершения сета чуть ли не в каждом из геймов зрители становились свидетелями брейковых мячей, но отличиться на приеме больше не удавалось ни одной из соперниц. Так, Цуренко имела на подаче соперницы тройной сет-болл, но Миннен выпуталась. А при подаче украинской теннисисткой на партию сама Гретье заработала 3 брейк-поинта, но также ими не воспользовалась.

В дебюте второй партии повести с брейком удалось уже бельгийской теннисистке. Правда Цуренко смогла ответить сразу двумя выигранными на приеме геймами и вырвалась вперед с брейком. Дожать соперницу у Леси не вышло - моментально она упустила собственный перевес, а под занавес второго сета еще раз проиграла собственную подачу. Так Миннен и перевела встречу в решающую партию.

А вот на нее у Цуренко уже попросту не хватило сил. В начале сета обе теннисистки поочередно отыгрались с тройных брейк-поинтов, но затем Миннен дважды взяла подачу украинской теннисистки и удержала перевес до победного завершения встречи.

Во втором раунде квалификации турнира в Дохе Гретье Миннен сыграет со своей соотечественницей Кирстен Флипкенс.

Отметим, что в квалификации турнира в Дохе играет еще одна украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, которая в эти минуты проводит поединок против 3-й ракетки отбора Бернарды Перы из США.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 15:15
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)