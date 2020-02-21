Леся Цуренко потерпела поражение на старте квалификации турнира в Дохе.

Доха, Катар, квалификация
1-й раунд
(16) Гретье Миннен - Леся Цуренко - 3:6, 6:4, 6:1
Цуренко значительно лучше соперницы вошла в игру. Пока Миннен прибивалась к корту, Лесе удалось быстро отличиться на приеме и подтвердить брейк несколькими выигранными на собственной подаче геймами. Вполне могла украинская теннисистка и второй брейк оформить, но Гретье отыгралась с двойного брейк-поинта. В дальнейшем до самого завершения сета чуть ли не в каждом из геймов зрители становились свидетелями брейковых мячей, но отличиться на приеме больше не удавалось ни одной из соперниц. Так, Цуренко имела на подаче соперницы тройной сет-болл, но Миннен выпуталась. А при подаче украинской теннисисткой на партию сама Гретье заработала 3 брейк-поинта, но также ими не воспользовалась.
В дебюте второй партии повести с брейком удалось уже бельгийской теннисистке. Правда Цуренко смогла ответить сразу двумя выигранными на приеме геймами и вырвалась вперед с брейком. Дожать соперницу у Леси не вышло - моментально она упустила собственный перевес, а под занавес второго сета еще раз проиграла собственную подачу. Так Миннен и перевела встречу в решающую партию.
А вот на нее у Цуренко уже попросту не хватило сил. В начале сета обе теннисистки поочередно отыгрались с тройных брейк-поинтов, но затем Миннен дважды взяла подачу украинской теннисистки и удержала перевес до победного завершения встречи.
Во втором раунде квалификации турнира в Дохе Гретье Миннен сыграет со своей соотечественницей Кирстен Флипкенс.
Отметим, что в квалификации турнира в Дохе играет еще одна украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, которая в эти минуты проводит поединок против 3-й ракетки отбора Бернарды Перы из США.
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