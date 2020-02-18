вторник, 18 февраля 2020 г.

Александра Саснович уступила Кристине Младенович на старте основной сетки турнира в Дубае.

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла битву квалифайеров в первом раунде основной сетки турнира категории WTA Premier в Дубае. В двух партиях Александра уступила представительнице Франции Кристине Младенович, занимающей на данный момент 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. Фактически весь стартовый сет Младенович была в роли догоняющей, но сумела вырвать победу в нем в самой концовке. Ну а во второй партии все решил быстрый брейк в исполнении француженки. На победу в матче Кристина потратила чуть более полутора часов игрового времени.


(Q) Кристина Младенович - (Q) Александра Саснович - 6:4, 6:3

По ходу первой партии матча Саснович трижды вырывалась вперед с брейком и каждый раз позволяла Младенович отыграть это отставание. Кристина показала, конечно, удивительную стойкость - весь сет француженка догоняла соперницу, а в концовке сумела организовать рывок и выцарапать победу в партии.

Второй сет Младенович начала с того, что впервые в матче сама повела с геймом на приеме в активе и вот к своему перевесу Кристина отнеслась куда серьезнее. Наверное, единственный шанс спастись у Саснович был в середине сета, когда белорусская теннисистка не реализовала брейк-поинт. В концовке партии Младенович не воспользовалась матч-боллом на приеме, но через несколько минут успешно подала на победу в поединке.

Во втором раунде соревнований в Дубае Кристина Младенович сыграет со 2-й ракеткой турнира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

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о 14:01
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