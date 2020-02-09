Гаэль Монфис становится триумфатором домашнего турнира в Монпелье.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в Монпелье французский теннисист Гаэль Монфис становится победителем турнира. В финале соревнований Гаэль в двух партиях обыграл представителя Канады Вашека Поспишила, стартовавшего в основной сетке благодаря замороженному рейтингу. Монфис по разу в каждом из сетов отличился на приёме, причём брейки француз оформлял уже в концовках партий. На победу в титульном матче соревнований в Монпелье Гаэль Монфис потратил чуть более полутора часов игрового времени.
(1) Гаэль Монфис - (PR) Вашек Поспишил - 7:5, 6:3
Для Гаэля Монфиса титул в Монпелье становится уже 9-м в карьере и первым по ходу текущего сезона.
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