Гарбинье Мугуруса в сложнейшем матче второго круга турнира в Дубае оказалась сильнее Вероники Кудерметовой.

(9) Гарбинье Мугуруса - (Q) Вероника Кудерметова - 7:5, 4:6, 6:4
По ходу стартовой партии Гарбинье Мугуруса практически все время была в роли догоняющей. Уже стартовый гейм на собственной подаче испанская теннисистка проиграла под ноль и долгое время не могла навязать сопернице борьбу на приеме. В середине сета спад на подаче случился и у Кудерметовой - с тройного брейк-поинта россиянка попыталась уйти, но уже второй мяч Вероника проиграла.
Правда, через минуту россиянка снова оказалась впереди - Кудерметовой удалось оставить за собой боевой гейм на приеме и вырваться вперед с брейком. Но и он не стал ключевым в партии. Мугуруса моментально отыгралась и даже добралась до трех сет-боллов в следующем гейме на подаче Вероники. В этой ситуации Кудерметова выстояла, но дотянуть до тай-брейке представительница России не смогла - подачу на тай Вероника проиграла под ноль.
В дебюте второго сета Кудерметова не просто снова вырвалась вперед с брейком, а и упрочила свой перевес вторым выигранным на приеме геймом. Как оказалось, рывок этот совершала Вероника не зря. Даже в этой ситуации Гарбинье нашла в себе силы пободаться и даже отыграть одну упущенную подачу. В двух последующих геймах на подаче Кудерметовой испанская теннисистка также добиралась до брейк-поинтов, но полностью ликвидировать солидное отставание Мугурусе не удалось.
И лишь решающий сет Гарбинье начала не с того, что отпустила соперницу в отрыв, а с весьма стабильной игры на собственной подаче. Кудерметова отвечала тем же, но все-таки именно в игре российской теннисистки случился тот единственный провальный момент, который и стоил ей всего матча. В самой концовке партии Вероника позволила сопернице добраться до единственного матч-болла на приеме, но этого шанса Мугурусе хватило для того, чтобы оформить путевку в четвертьфинал турнира в Дубае.
В нем Гарбинье Мугуруса сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Бреди, обыгравшей чуть ранее Маркету Вондрусову из Чехии.
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