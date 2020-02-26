Даяна Ястремская уступила Гарбинье Мугурусе в третьем раунде соревнований в Дохе.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в четвертьфинал крупного турнира категории WTA Premier в катарской Дохе. На стадии третьего круга Даяна в двух сетах проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе, занимающей 16-ю строчку текущего мирового рейтинга. Ястремская провалила концовку стартовой партии, позволив сопернице оформить сразу 2 брейка подряд. По ходу второго отрезка встречи Даяна дважды отыгрывалась после проигранной подачи, но третий брейк ликвидировать украинская теннисистка уже попросту не успела. На победу в матче Гарбинье Мугуруса потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
3-й раунд
(11) Гарбинье Мугуруса - Даяна Ястремская - 6:2, 6:4
В четвертьфинале турнира в Дохе Гарбинье Мугуруса сыграет с лидером текущего мирового рейтинга австралийской теннисисткой Эшли Барти. 1-я ракетка мира получила дополнительный день отдыха после того, как ее соперница по третьему кругу - представительница Казахстана Елена Рыбакина - снялась с соревнований еще до начала встречи.
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