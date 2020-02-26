Рафаэль Надаль успешно стартовал на турнире в Акапулько.

Акапулько, Мексика
ATP-500
1-й раунд
(1) Рафаэль Надаль - Пабло Андухар - 6:3, 6:2
Начало встречи могло повергнуть в шок поклонников Надаля. Рафа не лучшим образом вошёл в матч и проиграл уже стартовый гейм встречи на собственной подаче. Правда, лидировал в счёте Андухар очень недолго. Рафаэль ответил двумя подряд брейками и даже мог скрытую баранку соотечественнику отвесить - подачу Пабло таки защитил, но отыграть для этого ему пришлось сразу 3 сет-болла у соперника. Подачу на партию Надаль провел крайне уверенно и спокойно оставил за собой стартовый отрезок встречи.
Второй сет Рафа начал уже куда спокойнее и быстро добился перевеса сразу в два гейма на приёме в активе. Андухару удалось создать видимость борьбы и один брейк отыграть, но тут же Надаль восстановил комфортный для себя перевес в счёте и чётко довел встречу до победы.
Во втором раунде турнира в Акапулько Рафаэль Надаль сыграет против Миомира Кецмановича.
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