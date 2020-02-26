среда, 26 февраля 2020 г.

Рафаэль Надаль успешно стартовал на турнире в Акапулько.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в мексиканском Акапулько испанский теннисист Рафаэль Надаль с победы начинает выступления на турнире. В стартовом поединке Рафа в двух партиях переиграл своего соотечественника Пабло Андухара, занимающего 54-ю строчку текущего мирового рейтинга. Надаль, может, и не показал идеального уровня тенниса, все-таки в каждом из сетов испанец по разу упустил собственную подачу. Но при этом особых шансов на итоговый успех у Андухара тоже не просматривалось. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил около полутора часов игрового времени.


Акапулько, Мексика
ATP-500 
1-й раунд 

 (1) Рафаэль Надаль - Пабло Андухар - 6:3, 6:2

 Начало встречи могло повергнуть в шок поклонников Надаля. Рафа не лучшим образом вошёл в матч и проиграл уже стартовый гейм встречи на собственной подаче. Правда, лидировал в счёте Андухар очень недолго. Рафаэль ответил двумя подряд брейками и даже мог скрытую баранку соотечественнику отвесить - подачу Пабло таки защитил, но отыграть для этого ему пришлось сразу 3 сет-болла у соперника. Подачу на партию Надаль провел крайне уверенно и спокойно оставил за собой стартовый отрезок встречи.

Второй сет Рафа начал уже куда спокойнее и быстро добился перевеса сразу в два гейма на приёме в активе. Андухару удалось создать видимость борьбы и один брейк отыграть, но тут же Надаль восстановил комфортный для себя перевес в счёте и чётко довел встречу до победы.

Во втором раунде турнира в Акапулько Рафаэль Надаль сыграет против Миомира Кецмановича.

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о 08:44
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