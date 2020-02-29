Рафаэль Надаль обыграл Григора Димитрова в полуфинале турнира в Акапулько.

Акапулько, Мексика
ATP-500
1/2 финала
(1) Рафаэль Надаль - (7) Григор Димитров - 6:3, 6:2
Григор Димитров не стал изобретать велосипед и попробовал провести полуфинальный матч в Акапулько в фирменном атакующем стиле. Болгарский теннисист старался решать каждый розыгрыш в несколько ударов, накручивать темп, вкладываться в каждый подход к мячу. Не удивительно, что даже в хайлайтах того же первого сета большинство красивейших ударов было именно в исполнении Григора. С другой стороны, стабильно пробивать оборону Надаля у Димитрова не получалось и ошибок у болгарского спортсмена накопилось тоже немало. А когда во второй партии ещё и сам Рафа прилично усилил игру, Григор и вовсе посыпался.
А ведь начался поединок именно с брейка под ноль в исполнении болгарского спортсмена. Рафа тут же не просто отыгрался, но и второй успех на приёме оформил, но у Григора был отличный шанс вернуться в борьбу. Димитров заработал сразу 3 брейк-поинта, но Надаль отлично выпутался из непростой ситуации, защитил гейм, а спустя пару минут уже достаточно уверенно подал на победу в стартовой партии.
Второй сет Димитров снова начинает с рывка и опять выходит вперед с быстрым брейком. Но Надаль и тут не даёт сопернику возможности уйти в отрыв. Рафа сумел лихо перевернуть ход сета и трижды отличившись на приёме даже отвесить сопернику скрытую баранку. Может Димитров и не заслужил этого разгрома, как минимум болгарский теннисист даже брейк-поинт в одном из геймов заработал, но в ключевых моментах испанец действовал просто идеально, что и позволило ему добиться победы в матче.
Теперь в финале турнира в Акапулько Рафаэль Надаль сыграет с американцем Тейлором Фритцем, которому удалось достаточно неожиданно выиграть дерби у Джона Изнера на стадии полуфинала.
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