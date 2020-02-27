четверг, 27 февраля 2020 г.

Рафаэль Надаль выходит в четвертьфинал турнира в Акапулько.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в мексиканском Акапулько Рафаэль Надаль успешно преодолел стадию второго круга. В борьбе за выход в 1/4 финала Рафа в двух сетах переиграл представителя Сербии Миомира Кецмановича, занимающего 50-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждой из партий испанец не подал на победу с первой попытки, но таки довел дело до победы. На выход в четвертьфинал турнира в Акапулько Рафаэль Надаль потратил около 1 часа и 35 минут игрового времени.


Акапулько, Мексика 
ATP-500 
2-й раунд 

 (1) Рафаэль Надаль - Миомир Кецманович - 6:2, 7:5

 В начале встречи могло показаться, что Рафа настроен на разгромную победу с минимальными затратами сил и времени. Надаль быстро обеспечил себе перевес сразу в 2 брейка, но трудностей не избежал. С первой попытки подать на стартовый сет испанец не сумел, хотя тут же Рафаэль убил начавшую было возрождаться интригу. Надаль оформил ещё один брейк, на этот раз и вовсе под ноль, и поставил им победную точку в партии.

Второй сет начался уже немного ровнее, но все равно именно лидер посева турнира в Акапулько ушёл в отрыв ближе к концовке партии. Рафа тут же получил возможность подавать на матч, но и тут Кецманович сумел отыграться. Правда, дотянуть даже до тай-брейка Миомир не смог. Снова точку в сете, да и во всем матче, Надаль поставил успешным геймом на приёме.

Теперь в четвертьфинале турнира в Акапулько Рафаэль Надаль сыграет с представителем Кореи Сун Ву Квоном.

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о 11:05
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