Рафаэль Надаль выходит в четвертьфинал турнира в Акапулько.

Акапулько, Мексика
ATP-500
2-й раунд
(1) Рафаэль Надаль - Миомир Кецманович - 6:2, 7:5
В начале встречи могло показаться, что Рафа настроен на разгромную победу с минимальными затратами сил и времени. Надаль быстро обеспечил себе перевес сразу в 2 брейка, но трудностей не избежал. С первой попытки подать на стартовый сет испанец не сумел, хотя тут же Рафаэль убил начавшую было возрождаться интригу. Надаль оформил ещё один брейк, на этот раз и вовсе под ноль, и поставил им победную точку в партии.
Второй сет начался уже немного ровнее, но все равно именно лидер посева турнира в Акапулько ушёл в отрыв ближе к концовке партии. Рафа тут же получил возможность подавать на матч, но и тут Кецманович сумел отыграться. Правда, дотянуть даже до тай-брейка Миомир не смог. Снова точку в сете, да и во всем матче, Надаль поставил успешным геймом на приёме.
Теперь в четвертьфинале турнира в Акапулько Рафаэль Надаль сыграет с представителем Кореи Сун Ву Квоном.
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