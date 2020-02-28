Рафаэль Надаль разгромил своего соперника по четвертьфиналу турнира в Акапулько.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в мексиканском Акапулько испанец Рафаэль Надаль уверенно выходит в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Рафа разгромил представителя Кореи Сун Ву Квона, занимающего 76-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Надаль отдал сопернику всего 3 гейма, по два раза отличившись на приёме в каждом из сетов встречи. При этом проблемы на подаче у Рафаэля присутствовали, но из них первый номер посева успешно выпутывался. Так в стартовой партии Рафа спас гейм со счета 0:40, а в дебюте второго отрезка матча отыграл сразу 5 брейк-поинтов за пару геймов. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил чуть более полутора часов игрового времени.
Акапулько, Мексика
ATP-500
1/4 финала
(1) Рафаэль Надаль - Сун Ву Квон - 6:2, 6:1
За выход в финал турнира в Акапулько Рафаэль Надаль теперь поспорит с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
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