Райли Опелка выигрывает соревнования в Делрэй-Бич.

Американец Райли Опелка становится триумфатором турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич, на которых он получил 4-й номер посева. В финале соревнований Райли в трех сетах переиграл представителя Японии Йошихито Нишиоку, занимающего 63-ю позицию в текущем мировом рейтинге. Как всегда, главным козырем Опелки стала его подача - за поединок американец настрелял 27 эйсов. На победу в финале турнира в Делрэй-Бич Райли Опелка потратил чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.
(4) Райли Опелка - Йошихито Нишиока - 7:5, 6:7(4), 6:2
Титул в Делрэй-Бич становится для Райли Опелки вторым в карьере. Он позволит американцу подняться на 39-ю строчку мирового рейтинга.
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