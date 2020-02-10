Владислав Орлов уверенно стартовал на Челленджере в индийском Бангалоре.

Украинский теннисист Владислав Орлов выходит во второй раунд соревнований категории Челленджер в индийском Бангалоре. На старте турнира Владислав в двух партиях переиграл обладателя wild card местного теннисиста Суража Прабодха, занимающего более чем скромную 1858-ю строчку текущего мирового рейтинга. За матч Орлов отдал сопернику всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов встречи. На победу в противостоянии Владислав потратил чуть более часа игрового времени.
Владислав Орлов - (WC) Сураж Прабодх - 6:2, 6:2
Во втором раунде Челленджера в Бангалоре Владислав Орлов сыграет с 11-й ракеткой турнира Блажем Ролой.
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