Наоми Осака с баранкой проиграла первый одиночный матч противостояния Испании и Японии в Кубке Федераций.

10-я ракетка мира и лидер сборной Японии в Кубке Федераций Наоми Осака провалила первый одиночный поединок противостояния в рамках плей-офф женского командного турнира. В двух партиях Наоми уступила 78-му номеру мирового рейтинга Саре Соррибес Тормо. В стартовом сете Осака получила от соперницы полноценную баранку. Во втором отрезке матча японская спортсменка немного выровняла ситуацию на корте. Наоми даже повела с брейком в дебюте сета, но затем еще трижды упустила собственную подачу. На сенсационную победу Сара Соррибес Тормо потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
Испания - Япония - 1:0
Сара Соррибес Тормо - Наоми Осака - 6:0, 6:3
Во втором одиночном матче противостояния сыграют Карла Суарес-Наварро и Мисаки Дои.
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