Алена Остапенко разгромила Барбору Стрыцову во втором раунде турнира в Дохе.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко более чем уверенно выходит в 1/8 финала соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В матче второго круга Алена без проблем разобралась с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой, занимающей 34-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Остапенко отдала сопернице всего 3 гейма. На победу во встрече Алена Остапенко потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
2-й раунд
Алена Остапенко - Барбора Стрыцова - 6:1, 6:2
Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Дохе Алена Остапенко поспорит с победительницей матча между Петрой Квитовой и Карлой Суарес-Наварро.
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