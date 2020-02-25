вторник, 25 февраля 2020 г.

Бенуа Пэр в валидольном матче обыгрывает Марина Чилича на старте турнира в Дубае.

Французский теннисист Бенуа Пэр выходит победителем из настоящей битвы на старте соревнований категории ATP-500 в Дубае, где он получил 8-й номер посева. Бенуа в напряженнейшем матче на тай-брейке решающего сета переиграл хорвата Марина Чилича, занимающего 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. Пэру пришлось отыгрывать матч-боллы, как в концовке второй партии, так и в ключевом отрезке матча, но в итоге победа досталась именно французскому теннисисту. На нее Бенуа Пэр потратил около 2 часов и 35 минут игрового времени.


Дубай, ОАЭ
ATP-500
1-й раунд

 (8) Бенуа Пэр - Марин Чилич - 2:6, 7:5, 7:6(1)

Наверное, Марин Чилич может винить лишь самого себя в том, что не смог завершить отчетный поединок победой в двух партиях. Да и выигрывать в трех сетах хорватский теннисист тоже вполне мог, но не воспользовался отличными шансами поставить точку в поединке. Пэра, конечно, тоже стоит похвалить за стойкость, но, давайте обо всех событиях встречи по порядку.

Начался матч с невнятной игры обоих теннисистов на собственной подаче. Но если Чилич своим шансом на приеме воспользовался, то Пэр в двух стартовых геймах на подаче соперника добирался до брейк-поинтов, но вот воспользоваться хотя бы одним из шансов французу так и не удалось. К середине партии игра успокоилась, что вполне устраивало ведущего в счете Марина. А под занавес партии хорватский спортсмен и еще разочек отличился на приеме, поставив этим брейком победную точку в сете.

Вторую партию с брейка начал уже Пэр, но в середине сета с французом приключился действительно провальный отрезок. Он дважды упустил собственные геймы и дал, таким образом, сопернику возможность подавать на победу. Марин даже добрался до двойного матч-болла, но Бенуа фантастическим образом спасся и оформил сразу два брейка подряд. Таким образом второй сет француз взял даже без помощи тай-брейка.

В решающей партии спортсмены обменялись быстрыми брейками и, казалось, наладили игру на собственных подачах. Но в концовке матча Пэр снова забуксовал. У Чилича опять образовалось сразу 2 матч-болла, но и тут Марин не вцепился в шанс изо всех сил. Ну а на тай-брейке воодушевленный Пэр уже камня на камне не оставил от соперника - за весь тай Чилич взял всего 1 розыгрыш.

Во втором раунде соревнований в Дубае Бенуа Пэр сыграет со своим соотечественником Ришаром Гаске.

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о 14:59
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