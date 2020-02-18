вторник, 18 февраля 2020 г.

Белинда Бенчич не смогла защитить прошлогодний титул в Дубае, уступив уже на старте текущего турнира.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая являлась действующей чемпионкой соревнований категории WTA Premier в Дубае, проиграла уже на самом старте текущего турнира. В матче первого круга Белинда в трех сетах уступила россиянке Анастасии Павлюченковой, занимающей 31-ю строчку текущего мирового рейтинга. Бенчич уверенно взяла стартовый сет поединка, но провалила две последующие партии, выиграв в них всего по одному гейму. На победу в матче Анастасия Павлюченкова потратила чуть более полутора часов игрового времени.


Анастасия Павлюченкова - (4) Белинда Бенчич - 1:6, 6:1, 6:1

По итогам недели Белинда Бенчич опустится сразу на 9-ю строчку мирового рейтинга.

Анастасия Павлюченкова во втором раунде турнира в Дубае сыграет с победительницей матча между Сораной Кырстей и Анетт Контавейт.

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о 15:21
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