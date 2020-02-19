среда, 19 февраля 2020 г.

Каролина Плишкова разгромила Кристину Младенович на старте турнира в Дубае.

2-я ракетка соревнований категории WTA Premier в Дубае чешская теннисистка Каролина Плишкова без проблем преодолела стартовый для себя второй раунд турнира. В нем Каролина в двух партиях добилась уверенной победы над француженкой Кристиной Младенович, начинавшей выступления в ОАЭ еще с сита квалификации и занимающей 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Плишкова отдала сопернице всего 3 гейма. На победу Каролина потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(2) Каролина Плишкова - (Q) Кристина Младенович - 6:1, 6:2

В целом весь матч Плишкова просто идеально отработала на собственных подачах не позволив сопернице добраться даже до брейк-поинтов. Сама же Каролина стабильно поддавливала Младенович на приеме и частенько создавала французской теннисистке проблемы. Так, уже в начале встречи представительница Чехии повела с брейком и даже могла уходить в еще больший отрыв, но Кристина защитила следующую собственную подачу с брейкового мяча. Правда, второго брейка Младенович не избежала - под занавес сета она еще раз упустила собственный гейм и позволила Плишковой спокойно подать на партию.

Ход встречи во втором отрезке матча ничуть не изменился. Каролине снова удалось моментально повести в счете с геймом на приеме в активе, ну а у Младенович шансов на спасение попросту не просматривалось. В концовке партии 2-я ракетка турнира в Дубае оформила еще один брейк и тут же подала на матч.

В четвертьфинале турнира в Дубае Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной и Катериной Синяковой. 

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о 13:39
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