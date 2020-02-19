Каролина Плишкова разгромила Кристину Младенович на старте турнира в Дубае.

(2) Каролина Плишкова - (Q) Кристина Младенович - 6:1, 6:2
В целом весь матч Плишкова просто идеально отработала на собственных подачах не позволив сопернице добраться даже до брейк-поинтов. Сама же Каролина стабильно поддавливала Младенович на приеме и частенько создавала французской теннисистке проблемы. Так, уже в начале встречи представительница Чехии повела с брейком и даже могла уходить в еще больший отрыв, но Кристина защитила следующую собственную подачу с брейкового мяча. Правда, второго брейка Младенович не избежала - под занавес сета она еще раз упустила собственный гейм и позволила Плишковой спокойно подать на партию.
Ход встречи во втором отрезке матча ничуть не изменился. Каролине снова удалось моментально повести в счете с геймом на приеме в активе, ну а у Младенович шансов на спасение попросту не просматривалось. В концовке партии 2-я ракетка турнира в Дубае оформила еще один брейк и тут же подала на матч.
В четвертьфинале турнира в Дубае Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной и Катериной Синяковой.
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