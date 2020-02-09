Ангелина Калинина снялась с финала 100-тысячника в США.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина приняла решение сняться с финального матча соревнований категории ITF в американском Мидленде, призовой фонд которых составляет 100 тысяч долларов. Ещё до начала титульного поединка против Шелби Роджерс из США Калинина отказалась от выхода на корт. Причиной снятия Ангелины стала травма пальца ноги, полученная по ходу полуфинальной встречи.
Шелби Роджерс - Ангелина Калинина - w/o
Выход в финал турнира в Мидленде позволит Ангелине Калининой вернуться в топ-140 мирового рейтинга.
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