вторник, 11 февраля 2020 г.

Владислав Орлов проигрывает Блажу Роле во втором раунде Челленджера в Бангалоре.

Украинский теннисист Владислав Орлов не сумел преодолеть стадию второго круга соревнований категории Челледжер в индийском Бангалоре. В двух партиях Владислав уступил 11-му номеру посева Блажу Роле из Словении, занимающему 149-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Орлов быстро оказался в роли догоняющего, но помешал сопернику подать на победу в партии. Правда, тут же украинец снова упустил собственный гейм и проиграл первый отрезок матча. Во втором сете Роле хватило единственного брейка. На победу в матче Блаж Рола потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(11) Блаж Рола - Владислав Орлов - 7:5, 6:3

В третьем раунде Челледжера в Бангалоре Блаж Рола сыграет с победителем матча Сумит Нагал - Малек Жазири.

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о 12:01
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