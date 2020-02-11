Андрей Рублев добился комфортной победы на старте турнира в Роттердаме.

5-й номер посева турнира категории ATP-500 в Роттердаме россиянин Андрей Рублев уверенно преодолел стадию первого круга. В стартовом матче на соревнованиях Андрей в двух партиях переиграл представителя Грузии Николоза Басилашвили, занимающего 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом сете встречи Рублев сумел по 2 раза отличиться на приеме и удержать все собственные подачи. На победу в поединке российский теннисист потратил чуть более 55 минут игрового времени.
(5) Андрей Рублев - Николоз Басилашвили - 6:2, 6:3
Во втором раунде турнира в Роттердаме Андрей Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.
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