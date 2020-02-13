Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Роттердаме.

Россиянин Андрей Рублев, получивший на соревнованиях категории ATP-500 в Роттердаме 7-й номер посева, выходит в 1/4 финала турнира. На стадии второго круга Андрей в двух партиях переиграл представителя Казахстана Александра Бублика, занимающего 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. Успех в стартовом сете Рублеву принес единственный поздний брейк, ну а во второй партии россиянин дважды отличился на приеме. На победу в поединке Андрей Рублев потратил около 1 часа и 10 минут игрового времени.
(7) Андрей Рублев - Александр Бублик - 7:5, 6:3
Теперь на стадии четвертьфинала турнира в Роттердаме Андрей Рублев сыграет с победителем матча между Вашеком Поспишилом и Филиппом Крайиновичем.
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