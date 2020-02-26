среда, 26 февраля 2020 г.

Андрей Рублев становится четвертьфиналистом турнира в Дубае.

Россиянин Андрей Рублев пробивается в 1/4 финала соревнований категории ATP-500 в Дубае, на которых он получил 6-й номер посева. На стадии второго круга Андрей в двух партиях обыграл сербского теннисиста Филиппа Крайиновича, занимающего 33-ю строчку текущего мирового рейтинга. После боевого стартового сета, в котором все решилось на тай-брейке, Рублев просто разгромил соперника во второй партии, отвесив Крайиновичу полноценную баранку. На победу в матче Андрей Рублев потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.


Дубай, ОАЭ 
ATP-500 
2-й раунд

 (6) Андрей Рублев - Филипп Крайинович - 7:6(3), 6:0

 Примечательно, что в стартовой партии Рублев дважды проигрывал с брейком и даже спасался с подачи соперником на сет. В концовке партии уже сам россиянин мог ставить точку в этом отрезке поединка, но тоже не подал на победу в сете. В итоге Андрей оформил выигрыш партии лишь на тай-брейке. Во втором сете, как можно увидеть даже по итоговому счету, борьбы уже не получилось.

Теперь в четвертьфинале турнира в Дубае Андрей Рублев сыграет с победителем матча между Пьером-Югом Эрбером и Даниэлем Эвансом.

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о 14:14
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