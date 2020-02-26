Андрей Рублев становится четвертьфиналистом турнира в Дубае.

Дубай, ОАЭ
ATP-500
2-й раунд
(6) Андрей Рублев - Филипп Крайинович - 7:6(3), 6:0
Примечательно, что в стартовой партии Рублев дважды проигрывал с брейком и даже спасался с подачи соперником на сет. В концовке партии уже сам россиянин мог ставить точку в этом отрезке поединка, но тоже не подал на победу в сете. В итоге Андрей оформил выигрыш партии лишь на тай-брейке. Во втором сете, как можно увидеть даже по итоговому счету, борьбы уже не получилось.
Теперь в четвертьфинале турнира в Дубае Андрей Рублев сыграет с победителем матча между Пьером-Югом Эрбером и Даниэлем Эвансом.
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