Андрей Рублев успешно стартовал на турнире в Дубае.

Дубай, ОАЭ
ATP-500
1-й раунд
(6) Андрей Рублев - (Q) Лоренцо Музетти - 6:4, 6:4
Минимальных проблем Рублеву, правда. избежать не удалось. В каждом из сетов встречи россиянин быстро вырывался вперед с брейком, но позволял сопернику отыграться. К счастью для поклонников российского теннисиста, довольно быстро Андрею удавалось восстановить перевес и довести каждую из партий до победы.
Во втором раунде турнира в Дубае Андрей Рублев сыграет с победителем матча между Жоао Соузой и Филиппом Крайиновичем.
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