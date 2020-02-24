понедельник, 24 февраля 2020 г.

Андрей Рублев успешно стартовал на турнире в Дубае.

Российский теннисист Андрей Рублев, получивший на соревнованиях категории ATP-500 в Дубае 6-й номер посева, с достаточно уверенной победы начинает выступления на турнире. В матче первого круга Андрей в двух партиях с одинаковым счетом 6:4 переиграл итальянского квалифайера Лоренцо Музетти, занимающего скромную 311-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в поединке Рублеву понадобилось чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Дубай, ОАЭ
ATP-500
1-й раунд 

 (6) Андрей Рублев - (Q) Лоренцо Музетти - 6:4, 6:4

Минимальных проблем Рублеву, правда. избежать не удалось. В каждом из сетов встречи россиянин быстро вырывался вперед с брейком, но позволял сопернику отыграться. К счастью для поклонников российского теннисиста, довольно быстро Андрею удавалось восстановить перевес и довести каждую из партий до победы.

Во втором раунде турнира в Дубае Андрей Рублев сыграет с победителем матча между Жоао Соузой и Филиппом Крайиновичем.

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о 16:48
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