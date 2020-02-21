Елена Рыбакина на двух тай-брейках одолела Петру Мартич и стала первой финалисткой турнира в Дубае.

Дубай, ОАЭ
WTA Premier
1/2 финала
Елена Рыбакина - (8) Петра Мартич - 7:6(5), 7:6(2)
Теперь в финале соревнований в Дубае Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча между Симоной Халеп и Дженнифер Брэди.
Для Елены Рыбакиной финал турнира в ОАЭ - уже четвертый по ходу текущего сезона. Правда выиграла представительница Казахстана лишь один из них - в титульном матче соревнований в Хобарте она переиграла китаянку Шуай Чжанг и взяла второй трофей в карьере.
На прошлой неделе Елена Рыбакина разгромно проиграла Кики Бертенс в финале турнира категории Premier в Санкт-Петербурге. На столь крупных соревнованиях казахская спортсменка пробилась впервые в карьере.
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