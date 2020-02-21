пятница, 21 февраля 2020 г.

Елена Рыбакина на двух тай-брейках одолела Петру Мартич и стала первой финалисткой турнира в Дубае.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина пробивается в титульный матч соревнований категории WTA Premier в Дубае. На стадии полуфинала Елена в двух напряженнейших сетах переиграла хорватскую теннисистку Петру Мартич, занимающую 15-ю строчку текущего мирового рейтинга. По ходу матча Рыбакина трижды уступала с брейком и ни разу сама не вела в счете. В стартовой партии Мартич даже подавала на сет, но в последний момент Елена спаслась. В итоге оба отрезка встречи Елена Рыбакина оставила за собой на тай-брейках. Встреча продолжалась около двух с четвертью часов игрового времени.


Дубай, ОАЭ
WTA Premier
1/2 финала

 Елена Рыбакина - (8) Петра Мартич - 7:6(5), 7:6(2)

Теперь в финале соревнований в Дубае Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча между Симоной Халеп и Дженнифер Брэди.

Для Елены Рыбакиной финал турнира в ОАЭ - уже четвертый по ходу текущего сезона. Правда выиграла представительница Казахстана лишь один из них - в титульном матче соревнований в Хобарте она переиграла китаянку Шуай Чжанг и взяла второй трофей в карьере.

На прошлой неделе Елена Рыбакина разгромно проиграла Кики Бертенс в финале турнира категории Premier в Санкт-Петербурге. На столь крупных соревнованиях казахская спортсменка пробилась впервые в карьере.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:35
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)