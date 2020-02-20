четверг, 20 февраля 2020 г.

Каролина Плишкова уступила Елене Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Дубае.

2-я ракетка соревнований категории WTA Premier в Дубае чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию турнира. В 1/4 финала Каролина в двух партиях уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, занимающей 19-ю строчку текущего мирового рейтинга. Рыбакина, хоть и уступала с брейком по ходу стартового сета, сумела добиться в нем успеха на тай-брейке. Ну а во второй партии именно Елене удался единственный успех на приёме. На победу в матче Елена Рыбакина потратила чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.


Елена Рыбакина - (2) Каролина Плишкова - 7:6(1), 6:3

 После достаточно равного начала поединка, казалось, именно Плишкова захватила инициативу в середине стартовой партии. Да, Каролине пришлось спасать уже первый гейм на собственной подаче с брейк-поинта. Но первый в матче успех на приёме оформила как раз чешская теннисистка. Правда, сразу после брейка Плишкова проиграла собственный гейм и позволила Рыбакиной восстановить равновесие в счете. Так сет и докатился до тай-брейка, который Каролина просто провалила. Елена отдала сопернице всего 1 розыгрыш.

Во втором сете брейк-поинтов было предостаточно, но отличиться на приёме удалось лишь Рыбакиной. В самом начале партии Елена повела с брейком, а вот Плишкова, хоть и имела немало времени и шансов на спасение, отыграться 2-я ракетка турнира так и не смогла.

В полуфинале турнира в Дубае Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча между Петрой Мартич и Анетт Контавейт.

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о 14:19
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