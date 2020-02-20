Каролина Плишкова уступила Елене Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Дубае.

Елена Рыбакина - (2) Каролина Плишкова - 7:6(1), 6:3
После достаточно равного начала поединка, казалось, именно Плишкова захватила инициативу в середине стартовой партии. Да, Каролине пришлось спасать уже первый гейм на собственной подаче с брейк-поинта. Но первый в матче успех на приёме оформила как раз чешская теннисистка. Правда, сразу после брейка Плишкова проиграла собственный гейм и позволила Рыбакиной восстановить равновесие в счете. Так сет и докатился до тай-брейка, который Каролина просто провалила. Елена отдала сопернице всего 1 розыгрыш.
Во втором сете брейк-поинтов было предостаточно, но отличиться на приёме удалось лишь Рыбакиной. В самом начале партии Елена повела с брейком, а вот Плишкова, хоть и имела немало времени и шансов на спасение, отыграться 2-я ракетка турнира так и не смогла.
В полуфинале турнира в Дубае Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча между Петрой Мартич и Анетт Контавейт.
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