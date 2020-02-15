Елена Рыбакина добилась волевой победы над Марией Саккари в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина становится первой финалисткой турнира категории Премьер в Санкт-Петербурге. В борьбе за выход в титульный матч турнира Елена в трех партиях переиграла представительницу Греции Марию Саккари, занимающую 21-ю строчку текущего мирового рейтинга. Рыбакина, получившая на турнире 8-й номер посева, уступила стартовый сет, но в упорной борьбе смогла оставить за собой второй отрезок матча. В решающей партии Елена уже полностью доминировала на корте и отдала сопернице всего 1 гейм. На победу в матче Елена Рыбакина потратила чуть менее двух часов игрового времени.
(8) Елена Рыбакина - (6) Мария Саккари - 3:6, 7:5, 6:1
В финале турнира в Санкт-Петербурге Елена Рыбакина сразится с победительницей матча между Кики Бертенс и Екатериной Александровой.
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