Арина Соболенко с тяжелейшей победы над Анетт Контавейт начинает выступления в Дохе.

Доха, Катар
WTA Premier
2-й раунд
(9) Арина Соболенко - Анетт Контавейт - 7:5, 2:6, 7:5
Арина Соболенко, мягко говоря, не лучшим образом начала свой стартовый поединок в Дохе, проиграв уже первый гейм на собственной подаче. Правда, в отрыв соперницу белорусская теннисистка не отпустила - обратный брейк Арина организовала буквально через несколько минут.
В дальнейшем по ходу первой партии обе теннисистки без каких-либо серьезных трудностей удерживали собственные подачи и, казалось, партия обязательно докатится до тай-брейка. Но в последний момент именно Соболенко смогла зацепиться на приеме и третьего брейк-поинта взять подачу Контавейт. Помешать сопернице подать на сет у Анетт шансов не было никаких - Арина взяла ключевой гейм партии под ноль.
На кураже Соболенко вырвалась вперед с брейком и в самом начале второй партии, но в дальнейшем с ней случился настоящий провал. За партию Арина умудрилась трижды проиграть собственную подачу. А вот на приеме никаких аргументов у белорусской теннисистки попросту не оказалось.
Конечно, в такой ситуации казалось, что Соболенко может продолжить сыпаться и в решающей партии, но Арина очень вовремя взяла себя в руки и выровняла игру. Отдельных комментариев, конечно, заслуживают мотивационные речи Дмитрия Турсунова, который даже не всегда цензурно настраивал свою подопечную на борьбу. Мотиватор из Мити, конечно, еще тот. Но вот тренерские качества, да и банальное совпадение характерами с Ариной, вызывают некоторые опасения. Чехарда на мостике, или же просто натянутые отношения с наставником до добра еще никого из спортсменок не доводили.
К середине третьего сета у обеих теннисисток осталось не так уж и много сил на борьбу, а потому обеих накрыла волна брейков. Соболенко дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но тут же проигрывала собственные подачи, в том числе и одну из них на победу во всем матче. Случился у белорусской теннисистки и третий брейк, после которого она снова вышла подавать на выигрыш встречи и даже добралась до тройного матч-болла, но и тут все сложилось не так просто - Контавейт два мяча отыграла и лишь с третьего Арина таки завершила валидольную встречу в свою пользу.
В третьем раунде турнира в Дохе Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между Марией Саккари и Терезой Мартинцовой.
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