пятница, 28 февраля 2020 г.

Арина Соболенко переиграла Светлану Кузнецову и шагнула в финал турнира в Дохе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко становится первой финалисткой соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В борьбе за выход в титульный матч турнира Арина, получившая 9-й номер посева, в двух партиях обыграла россиянку Светлану Кузнецову, занимающую 46-ю строчку текущего мирового рейтинга. После достаточно нервного дебюта встречи, в котором теннисистки обменивались брейками, Соболенко наладила игру и уверенно завладела инициативой. На победу в матче Арина Соболенко потратила около часа с четвертью игрового времени.


Доха, Катар
WTA Premier
1/2 финала

 (9) Арина Соболенко - Светлана Кузнецова - 6:4, 6:3

Дебют матча получился достаточно нервным и неровным для обеих теннисисток. Соболенко, вроде бы, очень неплохо цеплялась на приеме, но подтверждать успешные действия на собственных подачах катастрофически не получалось. В итоге дважды белорусская теннисистка вырывалась вперед с брейком, но каждый раз Кузнецовой удавалось восстановить равенство в счете.

К середине партии обе теннисистки успокоились и стали достаточно уверенно удерживать собственные геймы. Могло показаться, что стартовый сет докатиться до тай-брейка, но со Светланой приключился действительно провальный отрезок. В самой концовке первого сета россиянка умудрилась под ноль проиграть собственный гейм, и именно этим брейком Соболенко поставила победную точку в партии.

Ну а в самом дебюте второй партии Арине удалось еще раз отличиться на приеме. Кузнецова пришла в себя и даже могла очень быстро отыграть отставание, но свою следующую подачу белорусская теннисистка защитила с брейк-поинта. Ну а в дальнейшем Соболенко очень четко действовала на подаче. Да, на приеме цепляться тоже не особо удавалось, но главную задачу - удержать перевес - Соболенко выполнила уверенно.

Теперь в финале соревнований в Дохе Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между лидером текущего мирового рейтинга австралийской теннисисткой Эшли Барти и представительнице Чехии Петрой Квитовой, получившей в Катаре 8-й номер посева.

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о 17:34
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