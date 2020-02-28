Арина Соболенко переиграла Светлану Кузнецову и шагнула в финал турнира в Дохе.

Доха, Катар
WTA Premier
1/2 финала
(9) Арина Соболенко - Светлана Кузнецова - 6:4, 6:3
Дебют матча получился достаточно нервным и неровным для обеих теннисисток. Соболенко, вроде бы, очень неплохо цеплялась на приеме, но подтверждать успешные действия на собственных подачах катастрофически не получалось. В итоге дважды белорусская теннисистка вырывалась вперед с брейком, но каждый раз Кузнецовой удавалось восстановить равенство в счете.
К середине партии обе теннисистки успокоились и стали достаточно уверенно удерживать собственные геймы. Могло показаться, что стартовый сет докатиться до тай-брейка, но со Светланой приключился действительно провальный отрезок. В самой концовке первого сета россиянка умудрилась под ноль проиграть собственный гейм, и именно этим брейком Соболенко поставила победную точку в партии.
Ну а в самом дебюте второй партии Арине удалось еще раз отличиться на приеме. Кузнецова пришла в себя и даже могла очень быстро отыграть отставание, но свою следующую подачу белорусская теннисистка защитила с брейк-поинта. Ну а в дальнейшем Соболенко очень четко действовала на подаче. Да, на приеме цепляться тоже не особо удавалось, но главную задачу - удержать перевес - Соболенко выполнила уверенно.
Теперь в финале соревнований в Дохе Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между лидером текущего мирового рейтинга австралийской теннисисткой Эшли Барти и представительнице Чехии Петрой Квитовой, получившей в Катаре 8-й номер посева.
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