суббота, 29 февраля 2020 г.

Арина Соболенко обыграла Петру Квитову и стала победительницей турнира в Дохе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко становится триумфатором соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В титульном матче турнира Арина в двух партиях переиграла 8-ю ракетку соревнований представительницу Чехии Петру Квитову. Успех в стартовой партии  Соболенко принёс единственный брейк. В начале второго сета Квитова имела отличный шанс и сама повести с геймом на приёме в активе, но упустила сразу 5 брейк-поинтов. Ну а с середины партии Арина полностью захватила инициативу и оформив ещё два брейка завершила финал победой. На неё Соболенко потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.


Доха, Катар
WTA Premier 
Финал 

 (9) Арина Соболенко - (8) Петра Квитова - 6:3, 6:3

 Для Арины Соболенко титул в Дохе становится уже 6-м в профессиональной карьере на уровне WTA.

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о 18:45
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