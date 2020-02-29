Арина Соболенко обыграла Петру Квитову и стала победительницей турнира в Дохе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко становится триумфатором соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В титульном матче турнира Арина в двух партиях переиграла 8-ю ракетку соревнований представительницу Чехии Петру Квитову. Успех в стартовой партии Соболенко принёс единственный брейк. В начале второго сета Квитова имела отличный шанс и сама повести с геймом на приёме в активе, но упустила сразу 5 брейк-поинтов. Ну а с середины партии Арина полностью захватила инициативу и оформив ещё два брейка завершила финал победой. На неё Соболенко потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
Финал
(9) Арина Соболенко - (8) Петра Квитова - 6:3, 6:3
Для Арины Соболенко титул в Дохе становится уже 6-м в профессиональной карьере на уровне WTA.
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