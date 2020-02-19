Арина Соболенко переиграла Элизе Мертенс и пробилась в четвертьфинал турнира в Дубае.

(7) Арина Соболенко - Элизе Мертенс - 6:4, 6:3
Начало встречи подтверждало все опасения о том, что Арине Соболенко будет ой как непросто справиться с Элизе Мертенс. Именно бельгийская теннисистка первой отличилась на приеме, оставив за собой боевой гейм на подаче Арины. Правда, спустя пару минут Соболенко восстановила равновесие в счете, выиграв подачу соперницы под ноль, а потом и сама повела с брейком.
Сразу после этого успеха Арина получила возможность подавать на сет, но с этой задачей не справилась. Мертенс, правда, тоже продолжило лихорадить и бельгийская теннисистка просто подарила Соболенко свою подачу. А она, между прочим, стоила Мертенс всей стартовой партии. С первого же брейк-поинта, который на тот момент был еще и сет-боллом, Арина взяла гейм на приеме, а вместе с ним и весь первый отрезок матча.
Арина Соболенко просто шикарно воспользовалась неуверенным стартом второго сета в исполнении Элизе Мертенс. Пока бельгийская теннисистка отходила от проигранной первой партии, 7-я ракетка турнира в Дубае уже успела отличиться на приеме и вырваться вперед с брейком. Мертенс с двойного брейк-поинта на первой же собственной подаче отыграться смогла, но третий брейковых мяч Арина таки реализовала.
В середине артии Мертенс, правда, смогла восстановить равновесие в счете, но продержалось оно совсем недолго. Сразу после проигранной подачи Соболенко организовала еще один брейк и уже этот перевес белорусская теннисистка удержала до самого победного завершения сета. Да, при подаче на матч у Элизе снова был шанс спастись, но Арина удержала гейм с двойного брейк-поинта.
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