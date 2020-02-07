пятница, 7 февраля 2020 г.

Арина Соболенко обыграла Аранчу Рус и сравняла счёт в матче Нидерланды - Беларусь в Кубке Федераций.

Арина Соболенко восстановила равновесие в поединке квалификации мировой группы Кубка Федераций между сборными Нидерландов и Беларуси. Во втором одиночном матче встречи Арина в двух партиях обыграла Аранчу Рус, занимающую 77-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в поединке Соболенко потратила около часа с четвертью игрового времени.


Нидерланды - Беларусь - 1:1
Аранча Рус - Арина Соболенко - 2:6, 3:6

 Арина Соболенко прекрасно понимала, что после поражения Александры Саснович в стартовом матче от Кики Бертенс, права на осечку у неё просто не оставалось. Проигрывать 0:2 по итогам первого игрового дня - это результат, который практически не оставляет пространства для маневров. Хотя, такое развитие событий во встрече Нидерландов и Беларуси вполне можно было прогнозировать, так что Соболенко ещё до выхода на корт предполагала, что ей придётся догонять.

Потому старт матча в её исполнении получился очень активным. Очень быстро Соболенко смогла повести сразу с двумя брейками, правда, подать на партию с первой попытки Арина не смогла, хоть и имела два сет-болла. Рус вернуться в борьбу за сет тоже не сумела и моментально ещё раз упустила собственный гейм.

В дебюте второй партии  Арина снова повела с геймом на приёме в активе, но на этот раз развить успех белорусской теннисистке не удалось. Даже следующую собственную подачу Соболенко удержала с трудом, отыграв два брейк-поинта. В дальнейшем, правда, цепляться на приёме Аранче не удавалось и Арина довела матч до победы.

Завтра первый одиночный матч во встрече между сборными Нидерландов и Беларуси сыграют лидеры команд - Кики Бертенс и Арина Соболенко.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 19:20
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)