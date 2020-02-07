Арина Соболенко обыграла Аранчу Рус и сравняла счёт в матче Нидерланды - Беларусь в Кубке Федераций.

Нидерланды - Беларусь - 1:1
Аранча Рус - Арина Соболенко - 2:6, 3:6
Арина Соболенко прекрасно понимала, что после поражения Александры Саснович в стартовом матче от Кики Бертенс, права на осечку у неё просто не оставалось. Проигрывать 0:2 по итогам первого игрового дня - это результат, который практически не оставляет пространства для маневров. Хотя, такое развитие событий во встрече Нидерландов и Беларуси вполне можно было прогнозировать, так что Соболенко ещё до выхода на корт предполагала, что ей придётся догонять.
Потому старт матча в её исполнении получился очень активным. Очень быстро Соболенко смогла повести сразу с двумя брейками, правда, подать на партию с первой попытки Арина не смогла, хоть и имела два сет-болла. Рус вернуться в борьбу за сет тоже не сумела и моментально ещё раз упустила собственный гейм.
В дебюте второй партии Арина снова повела с геймом на приёме в активе, но на этот раз развить успех белорусской теннисистке не удалось. Даже следующую собственную подачу Соболенко удержала с трудом, отыграв два брейк-поинта. В дальнейшем, правда, цепляться на приёме Аранче не удавалось и Арина довела матч до победы.
Завтра первый одиночный матч во встрече между сборными Нидерландов и Беларуси сыграют лидеры команд - Кики Бертенс и Арина Соболенко.
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