Арина Соболенко с баранкой переиграла Марию Саккари на пути в четвертьфинал турнира в Дохе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко становится четвертьфиналисткой турнира категории WTA Premier в Дохе, на котором она получила 9-й номер посева. В матче третьего круга Арина более чем уверенно переиграла представительницу Греции Марию Саккари, занимающую 20-ю строчку текущего мирового рейтинга. Арина быстро повела в стартовой партии сразу с двумя брейками и позволила сопернице разве что сократить отставание. Во втором сете Соболенко уже просто уничтожила Саккари, отвесив гречанке полноценную баранку. На победу в матче Арина Соболенко потратила всего 55 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
3-й раунд
(9) Арина Соболенко - (15) Мария Саккари - 6:3, 6:0
В четвертьфинале турнира в Дохе Арина Соболенко теперь сыграет с китаянкой Сайсай Чжэн, неожиданно переигравшей 7-ю ракетку соревнований Кики Бертенс из Нидерландов.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий