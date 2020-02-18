Арина Соболенко с непростой победы над Марией Саккари стартовала на турнире в Дубае.

(7) Арина Соболенко - Мария Саккари - 6:2, 4:6, 6:1
Арина Соболенко начала поединок крайне уверенно. Мало того, что белорусская теннисистка под ноль взяла два стартовых гейма на собственной подаче, так еще и между ними Арина сумела отличиться на приеме и заработать перевес с брейком уже в самом начале встречи. Когда Соболенко второй раз взяла подачу соперницы, казалось, что партия от белорусской спортсменки уже никуда не денется, тем более, что в своем гейме Арина заработала двойной сет-болл. Но Арина слишком рана посчитала дело сделанным и умудрилась упустить подачу на стартовую партию. Правда, через несколько минут Соболенко оформила третий за сет брейк и им поставила победную точку в первом отрезке поединка.
В дебюте второй партии Саккари снова показала свой настрой на борьбу и чуть было не повела с брейком уже после стартового гейма - Арина удержала собственную подачу лишь с двойного брейк-поинта. Но в середине партии Соболенко снова повела с геймом на приеме в активе, что, с учетом выигранного стартового сета, давало белорусской теннисистке солидный перевес в матче.
Марию этот факт лишь завел - воспользовавшись откровенным спадом в игре Арины, греческая теннисистка не просто моментально отыграла отставание, а и второй брейк ближе к завершению сета оформила. Подача на партию для Саккари прошла без каких-либо трудностей.
Сложно Соболенко было удержать и стартовый гейм на собственной подаче в третьей партии. Снова белорусская теннисистка спаслась с брейк-поинта, а уже через несколько минут Арине удался, казалось бы, не совсем логичный по характеру борьбы на корте в последние полчаса встречи, но более чем заслуженный брейк. Соболенко прибавила и Саккари оказалась просто не готова к финишному рывку в исполнении соперницы.
Арина даже упрочила лидерство вторым подряд брейком и, к тому же, чуть было не поставила точку в поединке с баранкой для оппонентки в решающем сете. При счете 5:0 на приеме Соболенко добралась до матч-болла, но гейм престижа Мария в этой партии таки выиграла. Обострить борьбу греческой спортсменке так и не удалось - подачу на матч Арина Соболенко провела крайне уверенно.
Во втором раунде соревнований в Дубае Арина Соболенко сыграет с непростой бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.
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