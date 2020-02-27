Арина Соболенко выходит в полуфинал турнира в Дохе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко добивается волевой победы в четвертьфинале соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В трех партиях Арина добилась победы над китаянкой Сайсай Чжен, занимающей 37-ю строчку текущего мирового рейтинга. Соболенко не лучшим образом провела концовку стартового сета, но смогла на тай-брейке вырвать победу во второй партии. В решающем отрезке встречи Арина упустила собственную подачу, но сумела оформить сразу 2 брейка в концовке матча. На победу в поединке Арина Соболенко потратила чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
1/4 финала
(9) Арина Соболенко - Сайсай Чжэн - 3:6, 7:6(2), 6:3
Теперь за выход в титульный матч турнира в Дохе Арина Соболенко поспорит с победительницей матча между Светланой Кузнецовой и Белиндой Бенчич.
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