Александра Саснович с непростой победы начинает выступления в квалификации турнира в Дубае.

Белорусская теннисистка Александра Саснович выходит во второй раунд квалификации крупного турнира в Дубае. На старте отбора Александра добилась достаточно непростой победы над представительницей Бразилии Луизой Стефани, занимающей 709-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет Саснович оставила за собой на тай-брейке, но провалила вторую партию, дважды упустив собственную подачу. Но в решающем отрезке матча белорусская спортсменка, наконец, полностью захватила инициативу и с перевесом в два брейка завершила его в свою пользу. На победу в матче Александра Саснович потратила чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.
Александра Саснович - Луиза Стефани - 7:6(1), 2:6, 6:2
Во втором раунде квалификации турнира в Дубае Александра Саснович сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
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