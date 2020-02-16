Александра Саснович разгромила Анну Блинкову на пути в финал квалификации турнира в Дубае.

Белорусская теннисистка Александра Саснович продолжает борьбу за выход в основную сетку крупных соревнований в Дубае. Во втором раунде квалификации Александра в двух партиях разгромила 10-ю ракетку отборочного турнира россиянку Анну Блинкову, занимающую 54-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Саснович отдала сопернице всего 3 гейма. На выход в финал квалификации соревнований в Дубае Александра Саснович потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Александра Саснович - Анна Блинкова - 6:1, 6:2
За право сыграть в основной сетке турнира в Дубае Александра Саснович поспорит с победительницей матча между Шуай Чжан и Аной Богдан.
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