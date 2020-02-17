понедельник, 17 февраля 2020 г.

Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований в Дубае.

Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно преодолела квалификацию соревнований категории WTA Premier в Дубае. В финале отбора Александра в двух партиях переиграла представительницу Румынии Ану Богдан, занимающую 91-ю строчку текущего мирового рейтинга. Победу в стартовом сете Саснович оформила с минимальным перевесом в один брейк, ну а во второй партии белорусская теннисистка дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но каждый раз позволяла сопернице ликвидировать отставание. В итоге победу в партии, да и во всем матче, Саснович оформила на тай-брейке. На выигрыш поединка Александра потратила около 1 часа и 45 минут игрового времени.


Александра Саснович - Ана Богдан - 6:4, 7:6(4)

Соперница Александры Саснович по стартовому раунду основной сетки соревнований в Дубае определится чуть позже.

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о 12:40
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