Серена Уильямс упрочила лидерство сборной США в матче квалификации Кубка Федераций против Латвии.

Серена Уильямс добилась второй победы для сборной США в матче квалификации мировой группы Кубка Федераций против команды Латвии. В двух боевых сетах Уильямс-младшая переиграла Алену Остапенко, занимающую 40-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждой из партий Серена вела с геймом на приёме в активе, а во втором отрезке поединка даже выходила подавать на победу, но Остапенко удавалось отыграться. В итоге Уильямс взяла оба сета встречи на тай-брейках. На победу в матче Серена Уильямс потратила чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.
США - Латвия - 2:0
Серена Уильямс - Алёна Остапенко - 7:6(4), 7:6(3)
Завтра первый одиночный матч в противостоянии сборных США и Латвии проведут Софья Кенин и Алёна Остапенко.
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